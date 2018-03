La reforma de Meritxell comença dimarts vinent i la circulació es tallarà entre el carrer de la Unió i la Rotonda

El quart tram s'adjudicarà a les empreses Locubsa i Unitas

Actualitzada 27/03/2018 a les 16:44

Alexandra Muratet Andorra la Vella

L'embelliment de l'avinguda Meritxell es posarà en marxa el proper dimarts 3 d'abril i es prolongarà fins al 3 d'agost, i abarcarà el tram que va des del carrer de la Unió fins a Bisbe Príncep Iglesias, segons ha explicat la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol.

Les primeres obres es duran a terme a la part de l'avinguda compresa entre els carrers Bonaventura Riberaygua i Bonaventura Armengol, mentre que en els altres trams es començarà a retirar tot el mobiliari dels carrers. La remodelació del tram que va des de la plaça de la Rotonda fins al carrer Bisbe Príncep Iglesias començarà el 5 d'abril, mentre que el tram del carrer de la Unió fins al carrer de la Borda començarà el 16 del mateix mes. Marsol ha demanat "paciència" a la població i ha remarcat que s'ha escollit fer els treballs en una temporada baixa i en pocs mesos per evitar que s'allarguin les obres.

Pel que fa a la circulació, els treballs a la calçada faran que l'avinguda Meritxell entre el carrer de la Unió i la plaça de la Rotonda quedi tallada al trànsit, i a la resta de l'eix nomès es podrà circular en sentit baixada. Aquests talls afectaran sobretot al carrer Prat de la Creu, on s'hi podran trobar algun col·lapse en les hores puntes, ja que els vehicles que provinguin de doctor Mitjavila no podran accedir a Meritxell. Tot i així, Marsol ha assegurat que es reforçarà el trànsit amb agents de circulació.

La reforma de l'últim tram, comprès entre el carrer Bisbe Príncep Iglesias fins al carrer de les Canals, començaran el 16 d'abril. Aquesta remodelació s'adjudicarà aquest dimecres en junta de Govern a la unió temporal de les empreses Locubsa i Unitas per un total de 2,6 milions d'euros, segons ha explicat la cònsol major. L'embelliment de l'avinguda Meritxell costarà uns 11 milions d'euros.