El comú redueix el deute un 20% i es queda en 10,4 milions en 2017

La Massana ha recuperat ja 5,8 milions d'euros en participacions preferents de Pal-Arinsal dels 19 milions totals

Actualitzada 26/03/2018 a les 17:33

Redacció La Massana

El comú de la Massana tanca l'exercici 2017 amb una disminució del deute d'un 20% i el situa en 10,4 milions d'euros, després de rebaixar el negatiu en 2,6 milions, segons els comptes presentats a la sessió de consell d'avui. El cònsol David Baró ha destacat que l'endeutament s'ha rebaixat 19,4 milions d'euros en els últims cinc anys.

A la sessió s'ha explicat també que la Massana ha recuperat ja 5,8 milions d'euros en participacions preferents de Pal-Arinsal, sobre els 19 milions inicials. El balanç comunal de l'any passat revela que durant l'exercici del 2017, "el comú va invertir gran part els 3,5 milions d'euros de superàvit financer en l'obra de l'edifici del Coll de la Botella. Això va suposar que les arques públiques no haguessin de tocar els fons líquids de tresoreria", ha explicat Baró. Així mateix, el cònsol ha assenyalat que els ingressos provinents de la recaptació d'impostos han ascendit a 14,2 milions durant aquest exercici.

Per una altra banda, Baró ha indicat que el comú avala que Pal-Arinsal demani un préstec bancari per un valor de 4,5 milions d'euros, per fer front a les inversions de la segona fase del pla estratègic de les pistes. Aquests fons aniran destinats a la creació d'una bassa d'aigua Arinsal, per facilitar la producció de neu artificial, a banda de millores en les instal·lacions de les pistes i de la creació de nous establiments de restauració.

Pel que fa a les obres de la carretera d'Anyós, el comú ha anunciat que publicarà dimecres l'edicte la primera fase de les obres d'aquest vial. El cònsol major ha estimat que aquests treballs per ampliar la voravia tindran un cost d'entre 250.000 i 300.000 euros.