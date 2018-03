“Un matí solidari”

La plaça dels Arínsols va ser l’escenari del primer dels dos dies d’una fira d’articles de segona mà amb menjar i música en directe.

Ho vam veure divendres per Facebook i vam decidir venir amb els nens per passar un matí diferent, solidari”. L’Estefania, veïna d’Arinsal, va ser una de les primeres a arribar dissabte al matí a la plaça dels Arínsols d’Encamp, on es va celebrar ahir, i també avui, un mercat solidari per recaptar fons a favor de la fundació Josep Carreras contra la leucèmia. Caminant entre les paradetes, més d’una desena amb roba de segona mà, cosmètics i dolços, el Joan li comentava a la seva companya, entretinguda amb els llibres d’un dels estands, que “aquesta iniciativa dona vida al poble