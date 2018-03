Encamp acull un mercat solidari contra la leucèmia

L’agrupació Solidaris organitza la fira, amb sortejos i música en directe

La plaça dels Arínsols d’Encamp acull avui de 10 a 21 hores i demà de 10 a 19 hores un mercat solidari per recaptar fons en favor de la fundació Josep Carreras contra la leucèmia. Els visitants podran trobar un reguitzell d’articles de segona mà, com ara llibres o roba, i també de nous a preus reduïts. I és que diferents comerços i entitats del país s’han adherit a una iniciativa organitzada per l’agrupació Solidaris, que es va constituir fa un mes amb la voluntat de dur a terme aquest tipus de mercat periòdicament a la par­ròquia encampanada. Les entitats