El comú reconeix al grup Rocafort les dificultats del projecte del ràfting

El cònsol menor lamenta que ni Govern ni Feda ajudin amb les turbines, i la retirada d’Andorra la Vella i Escaldes

La corporació laurediana es va reunir finalment amb representants del grup Rocafort per explicar-los el projecte del ràfting i els van assegurar que el programa “genera interrogants”. Segons fons de la plataforma veïnal, el cònsol menor, Julià Call, els va admetre que estan tenint dificultats per engegar el projecte des de diferents aspectes. El primer és que es veuen sols amb una activitat que és complicada i que no ha tingut l’ajuda requerida ni des de Govern ni tampoc de Feda. En aquest sentit, Call lamentava que la companyia elèctrica no accepti moure les turbines per fer pujar el cabal