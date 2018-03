La Massana i Ordino organitzen activitats per Pasqua de manera conjunta

La Massana i Ordino organitzaran durant les vacances de Pasqua activitats conjuntes per als joves a partir de 12 anys. Des dels comuns expliquen que la programació està pensada perquè els joves de les dues parròquies interactuïn i aprofitin les vacances participant en activitats de lleure. La primera proposta és un torneig de Wii que es disputarà el 26 de març a les 16 h al Punt 400 de la Massana. Per la setmana que ve també s’han programat dos tallers: un de xapes (28 de març, al Punt 400) i un altre, aquest intergeneracional per a joves i gent