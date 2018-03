El comú fomenta els trajectes caminant amb Metrominut

Són unes plaques que indiquen el temps que es triga a peu entre dos llocs

La corporació va presentar ahir el projecte Metrominut, que vol fomentar els hàbits saludables de la ciutadania i augmentar els trajectes a peu. Per fer-ho, el conseller de Medi Ambient, David Astrié, va explicar que s’instal·laran plaques que s’ubicaran en una vintena d’espais de la parròquia i a altres llocs que mostren el temps que es triga caminant entre dos punts identificables. “Amb aquesta iniciativa volem donar informació sobre els desplaçaments urbans i fer veure que per desplaçar-nos des de Ciutat de Valls fins a la Rotonda, per exemple, només hi ha 14 minuts. Més ràpid que anar en cotxe”,