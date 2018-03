Una avinguda Carlemany més moderna i segura

El projecte tindrà un cost al voltant dels tres milions d'euros i les obres començaran a l'abril

El 28 de març el comú d'Escaldes-Engordany adjudicarà les obres d'embelliment de l'avinguda Carlemany a una de les sis empreses que s'han presentat a concurs públic. Està previst que les obres comencin a l'abril, després de la Setmana Santa i tindran un pressupost al voltant dels tres milions d'euros.

Els treballs es duran a terme en el tram entre el carrer de la Unió i l'avinguda de les Escoles i consistiran en la col·locació del panot al vial central, la substitució del mobiliari urbà, la millora de l'accessibilitat i la renovació del sistema de recollida d'aigües superficials o l'adaptació de la via a les noves tecnologies, entre altres aspectes. Els cònsols de la parròquia han explicat que també s'introduïran elements per reforçar la seguretat a l'avinduga.

El projecte d'embelliment es portarà a terme en diferents fases i el comú estima que estigui acabat a finals d'any. Una exposició pública a la mateixa avinguda Carlemany mostra als vianants com quedarà l'espai després de les obres.

