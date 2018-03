La cònsol major de la capital explica que esperen tenir una nova oportunitat per incloure la reclamació en les noves negociacions

El comú de la capital es mostra satisfet per l’anul·lació parcial de la Llei de transferències i veu les futures negociacions per reformular una part del text com una oportunitat per incloure el criteri poblacional. La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va explicar ahir durant la calçotada popular de la parròquia que la deliberació dels magistrats és “una alegria continguda” i va recordar que el comú no estava d’acord amb el text.

Amb la decisió del TC s’obre una porta perquè la capital torni a reclamar un repartiment dels recursos que tingui en compte el factor demogràfic. “El comú