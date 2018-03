Els constructors afirmen que l'obra de Meritxell ha fet “por” al sector

El gerent d’Acoda va indicar que el pressupost “no era realista”, que exigia un calendari massa ajustat i preveia sancions molt dures

El gerent de l’Associació de Constructors d’Obra d’Andorra (Acoda), Víctor Filloy, va rebutjar les paraules de la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, que després de la darrera sessió del consell de comú va afirmar que les empreses no s’havien presentat al concurs per les obres d’embelliment de l’avinguda Meritxell perquè “tenen molta feina”. Per Filloy, “això no té absolutament res a veure, i si més empreses no s’hi van presentar és perquè els va fer por el plec de bases: el pressupost, el calendari i també les sancions”, va indicar. El gerent dels constructors afegia que “al país

