Les obres de la desviació afectaran una mollera que està catalogada

La solució és trobar-hi un nou emplaçament, malgrat que l’estudi admet que serà “difícil”

El pont sobre el riu Valira que connectarà l’avinguda Francesc Cairat, a la CG-1, amb la futura desviació de Sant Julià de Lòria es cobrarà com a mínim una víctima. Es tracta de la mollera coneguda com a Bassa del càmping Huguet (catalogada a l’Inventari de les Molleres de la Vall d’Andor­ra) que amb les obres d’aquesta infraestructura viària desapareixerà a no ser que es trobi un nou emplaçament. Així s’indica en l’estudi d’impacte ambiental de l’obra, que malgrat posar sobre la taula aquesta opció per salvar la mollera, adverteix que per la topografia del marge i l’ocupació d’aquest per