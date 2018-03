Disset aspirants a actuar a la gala final del Talentejant

La sala d’actes del comú acull les actuacions per escollir els finalistes

La cinquena edició del Talentejant, el concurs d’arts escèniques que impulsa el comú d’Escaldes-Engordany amb la col·laboració de Carisma, va començar ahir al matí a la sala d’actes del comú amb la selecció dels participants que passaran a la gala final del 24 de març. Aquest cop hi ha disset inscripcions, entre individuals i de grup, de les quals vuit són de menors de 18 anys i deu majors d’edat. D’aquests, entre uns deu i dotze participants seran els escollits per participar en la gala final, tasca que recau en un jurat de cinc persones. En la primera selecció hi