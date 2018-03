El comú renovarà el pla comercial per atraure turistes i generar riquesa

La corporació vol connectar sectors com les pistes, el comerç, el Comapedrosa i la gastronomia per fer créixer la parròquia

La parròquia de la Massana vol renovar el seu pla comercial, vigent des de fa deu anys, i trobar la manera d’interconnectar tots els atractius turístics de què disposa per generar sinergies que repercuteixin en la millora del comerç però també per atraure més turistes i per tant generar més riquesa. Per fer tot això, la corporació ha publicat un edicte per contractar els serveis d’una empresa que redacti un pla de desenvolupament local, comercial i turístic que s’haurà d’adjudicar a mitjans del mes de maig i està dotat amb una inversió de 27.000 euros, una xifra a la qual