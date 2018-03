El comú haurà de pagar 8.111 euros per les ventades del 2012

Destrosses provocades per material i dues marquesines de l’Estadi Comunal

El comú d’Andorra la Vella haurà d’indemnitzar amb 8.111 euros la propietària d’un establiment situat al costat de l’Estadi Comunal per les destrosses provocades per unes marquesines i material de l’equipament esportiu que van impactar contra l’edifici transportades per unes ventades el 6 de gener del 2012. La sala administrativa del Superior ha desestimat la demanda de la corporació contra una sentència de la Batllia que el 10 de maig del 2017 va condemnar el comú a indemnitzar la propietària, que el va denunciar al considerar que les marquesines i el material esportiu que van provocar destrosses al seu establiment