Actualitzada 05/03/2018 a les 06:58

La corporació obre avui el període d’inscripció per a les activitats de Pasqua. Els infants més grans podran apuntar-se a una gran varietat d’activitats esportives, com ara atletisme, futbol, taekwondo o escalada, i de lleure, on faran tallers manuals i hi haurà contacontes o titelles. Els més petits podran apuntar-se a la ludoteca a partir del dia 7.