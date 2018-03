Actualitzada 03/03/2018 a les 06:57

El comú presentarà una proposta dimecres vinent, en la sessió ordinària del consell de comú, per fer un nou concurs amb caràcter d’urgència per adjudicar el tram d’embelliment de l’avinguda Meritxell, entre Bisbe Iglesias i les Canals, que no va rebre cap oferta en l’anterior convocatòria. El comú donarà solució a un problema que podria retardar les obres.