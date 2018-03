Vianants de la capital lamenten l’estat en què han quedat els carrers després de les nevades de dimecres i de la poca celeritat amb què els operaris l’estan traient. Aquests reconeixen que els falta personal i que no tenen la maquinària en suficient bon estat.

Els carrers de la capital, la zona més poblada i més visitada del país, estava plena de neu i de gel, fet que va ocasionar queixes importants dels visitants i turistes per la dificultat d’accés en algunes vies, especialment les menys transitades, aparcaments i escoles bressol, així com del mateix servei de treta de neu del comú, que lamentava amargament la manca d’efectius del departament. “És una vergonya. Som dues persones per a set carrers sencers i evidentment no podrem arribar a tot arreu. Ni som prou, ni tenim recursos, ja que el material que tenim no funciona. Hi ha

#8 Made in AND

(02/03/18 11:15)



#7 Pingu

(02/03/18 11:04)



#6 Eva

(02/03/18 09:38)



#5 vergonya

(02/03/18 09:32)



#4 white cristmas

(02/03/18 08:50)



#3 pasamonte

(02/03/18 08:42)



#2 Farts de tot

(02/03/18 08:11)



#1 Marc

(02/03/18 07:51)