El conseller de la minoria diu que les decisions tècniques i econòmiques de Camprabassa necessiten bases més sòlides

El conseller a la minoria d’Unió Laurediana (UL), Joan Albert Far­ré, demana professionalitzar el consell d’administració de Camprabassa S. A., la societat gestora de Naturlandia. “La majoria manté any rere any que l’ecoparc és a prop de l’equilibri, però passen els anys i això no s’arregla”, comenta Joan Albert Farré. El conseller d’UL opina que “els esforços” que al·leguen “des de la majoria” no s’acaben traduint en un canvi. “El parc no es pot gestionar amb voluntat política, ha de tenir un consell d’administració professionalitzat amb unes bases ben posades”, manté Farré.

Joan Albert Farré proposa “fer un consell d’administració ampli,

#3 "Por qué no te callas"?

(28/02/18 09:51)



#2 soc tonto

(28/02/18 09:40)



#1 Cachondeo!

(28/02/18 09:21)