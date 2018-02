Taller de cuina i de grafitis durant les vacances d'estiu

Els infants també han demanat una zona esportiva i un skate parc

El Consell d’Infants, que es va celebrar ahir, va permetre que el comú es comprometi a crear uns tallers de cuina i un de grafits durant períodes de vacances escolars, així com una gim-cana per descobrir el patrimoni cultural d’Ordino. A més, l’aparcament de terra que hi ha al costat del centre de tecnificació s’asfaltarà i també comptarà amb zona esportiva i un skate parc.

