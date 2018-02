Pintos recomana autocrítica pel “fracàs” del concurs de Meritxell

El conseller liberal vol que Marsol els tingui més en compte de cara al futur

El conseller de la minoria de L’dA+CDI, Víctor Pintos, va demanar a la cònsol major, Conxita Marsol, que tingui en compte l’oposició i els escolti, després del “fracàs” que ha suposat el concurs per fer les obres d’embelliment de l’avinguda Meritxell. El fet que només hagin rebut tres ofertes per quatre trams, “és un avís que les coses s’han de fer d’una altra manera. Ara és el moment de fer autocrítica, analitzar els informes tècnics i jurídics amb els consellers de la minoria i trobar junts la millor solució”, demanava un Pintos que també afirmava que la seva intenció no