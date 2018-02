Actualitzada 26/02/2018 a les 07:00

El comú d’Ordino va comunicar a través d’un anunci al BOPA que el servei de circulació de la parròquia ha retirat dos vehicles de la via pública i els ha traslladat al pàrquing Prat de Call, un d’ells no tenia matrícula. Segons l’anunci, els propietaris tenen 25 dies per reclamar la seva titularitat o el comú de la parròquia procedirà al seu desballestament.