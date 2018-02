Un foc provoca danys materials en un pis de Can Diumenge

Les flames van malmetre una cambra de l’habitatge i no hi va haver ferits

Un incendi en un pis de la primera planta d’un edifici situat a la urbanització Els Prínceps, a la zona escaldenca Can Diumenge, es va saldar ahir amb danys en una de les cambres de l’habitatge. Els fets van succeir pels volts de dos quarts de deu del vespre i la causa, segons va assenyalar el cap de guàrdia dels bombers, es desconeix. Membres del cos es van desplaçar al lloc amb un parell de camions i una ambulància però no es va haver d’atendre cap ferit. També hi van acudir efectius del servei de circulació de la parròquia. La