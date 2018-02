Els artistes perfilen les escultures de neu del Pas Els artistes perfilen les escultures de neu del Pas COMÚ

Actualitzada 25/02/2018 a les 06:54

Els artistes van aprofitar la jornada d’ahir per ultimar els detalls de les escultures de neu amb què participen al concurs que s’organitza al Pas de la Casa. Els equips, que s’organitzaran en parelles per treballar els blocs de neu, també poden aprofitar el matí d’avui per modelar les diferents obres abans que el jurat del certamen comenci a valorar, a partir de les 12 del migdia.