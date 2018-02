El PS acusa de manca de previsió la majoria en el concurs de Meritxell

Carmona i Samarra ja preveien que pogués quedar buit un concurs “enrevessat” i “complicat” que ha “desanimat les empreses”

Les conselleres del PS+I, Dolors Carmona i Lídia Samarra, van afirmar que a la majoria li ha mancat previsió a l’hora d’aprovar la redacció del plec de bases del concurs per fer els treballs de l’avinguda Meritxell i del sistema escollit per adjudicar-los, tot i que també van lamentar que el comú no les hagi informat de primera mà, ni del nombre d’empreses que s’hi van presentar ni de quines possibilitats contemplen per adjudicar el quart lot que va quedar desert després de l’obertura de les ofertes, dijous passat. “La veritat és que ja ens esperàvem que podia passar, ja

