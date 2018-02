Protecció Civil recomana evitar activitats de neu fora de pistes

El risc a alta muntanya pot empitjorar avui per la previsió de vent als cims

El director de Protecció Civil, Francesc Areny, va recomanar ahir evitar tant l’esquí de muntanya com les raquetes de neu fora de pistes, mentre es mantingui un elevat risc d’allaus al nord del país. “Aconsellem que, per l’acumulació de neu, facin aquestes activitats a pistes”, va dir Areny.

Les estacions d’esquí i Protecció Civil van realitzar durant la jornada d’ahir dimarts diversos tirs preventius d’allaus per facilitar la baixada de la neu acumulada en els punts de més perill. “Ha caigut molta neu, més de 50 centímetres de neu nova a 2.100 i 2.200 metres d’alçada, així que s’han provocat caigudes de neu en zones altes, sobretot perquè la previsió era que s’acumulessin nous gruixos de matinada”, va explicar Areny. La previsió és continuar avui amb els tirs d’allaus, i concretament n’hi havia ja un de previst avui a la zona d’Arcalís a 2 quarts de 4 de la matinada. Protecció Civil espera que avui continuïn les nevades i avisa d’un risc d’allaus d’un 4 sobre 5, però també de vent. Les precipitacions aniran acompanyades de ventades als cims que poden superar els 100 quilòmetres per hora.

Segons Areny, al nord poden arribar a acumular-se 60 centímetres més de neu, en punts on ja n’hi ha molta. Ahir hi havia 45 centímetres de neu nova als Espiolets de Soldeu i 55 centímetres a Sorteny.

Segons va afirmar el servei de mobilitat, ahir al matí va tallar-se l’accés al trànsit a Sorteny i a les 6 de la tarda va tancar-se també l’accés a Arcalís; ambdues vies continuaven restringides al vespre. A més, a primera hora de la tarda, va estar tancat el Port d’Envalira per mala visibilitat.