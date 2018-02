La capital tanca el 2017 amb 3,8 milions de superàvit

L’oposició considera que no hi ha hagut una bona planificació en la realització de les obres

Actualitzada 21/02/2018 a les 17:51

El comú de la capital ha aprovat avui el tancament de comptes del darrer any, amb els vots en contra de l'oposició. L'any s'ha tancat amb unes despesses de 35,3 milions d'euros i uns ingressos de 39,1, per tant, s'ha produit un superàvit de 3,8 milions. L’endeutament de la corporació s’ha rebaixat en cinc milions l'últim any i en deu en dos anys, s’ha passat de 42,2 a 32,4, milions. Això representa que l’endeutament de la corporació queda al 90,5% del límit legal.

Un dels aspectes més criticats per l’oposició ha estat que la liquidació de la inversió real se situï a 31 de desembre del 2017 vora el 40%. La consellera de Finances, Comptabilitat, Administració i Noves Tecnologies, Maika Nin, ha concretat que s’han executat inversions per un valor d’11,43 milions però que els procediments administratius fan que “sempre hi hagi reconduïts” perquè les obres no s’acaben executant en l’any natural i, per tant, no es paguen en aquell moment.

Des de l’oposició es considera que ha mancat una bona planificació en la realització de les obres. La consellera del PS + Independents, Dolors Carmona, ha destacat que s’està parlant de “liquidació i això vol dir que s’han previst uns projectes que s’han d’haver tancat”. També ha qualificat d'“il·lusió òptica” el resultat de 3,8 milions de superàvit, ja que les obres no s’han dut a terme i, per tant, no s’han pagat. De la seva banda, el conseller de Cd’I + Liberals d’Andorra, Víctor Pintos, ha posat en relleu que “les coses van lligades” ja que, si hi ha hagut una rebaixa de l’endeutament, no s’han fet servir pòlisses i hi ha tresoreria perquè “no s’ha gastat” allò que hi havia previst. Per a Pintos, els reconduïts són “conseqüència” de no haver complert el pressupost.