Desacord de la majoria de cònsols amb els càlculs de població de Govern

Conxita Marsol afirma que reclamaran a Estadística que els detalli com fa l’estimació

La presidenta del consell del cens i cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, afirma que hi ha una “majoria de cònsols” que no estan d’acord “amb el càlcul estimatiu de població” que dona el departament d’Estadística, i que difereix ostensiblement de la població registrada als censos dels comuns. Marsol afirma que la voluntat dels comuns “és igualar les dades”, malgrat que admet que “és veritat que algunes parròquies han depurat el cens més que d’altres”. Tot i així, Conxita Marsol també assegura que en la reunió del cens que convocarà al març reclamarà a Estadística “que ens detalli com

#1 Wormgal

(18/02/18 08:36)