Univers Bomosa proposa una granja escola per a l'alberg de la Comella

Assegura que és un projecte educatiu únic per millorar les competències emocionals

En el marc del concurs convocat pel comú d’Andorra la Vella per a la concessió de l’edifici de l’alberg de la Comella durant 15 anys, Univers Bomosa va fer pública ahir la seva proposta, consistent en la posada en marxa d’una granja escola en unes instal·lacions que des de l’entitat consideren “de gran qualitat i un entorn òptim per desenvolupar el servei”.

Un servei en què s’oferirien diverses activitats dirigides als nens com, per exemple, la creació i el manteniment d’horts, amb el fi de “millorar les seves competències emocionals”. Així mateix, també es durien a terme serveis de formació i

#1 Josep

(17/02/18 08:48)