“Embellirem les avingudes a Encamp per fer atractiu el comerç”

Rich defineix la majoria que capitaneja Torres com un equip cohesionat. Recorda que el comú invertirà 1,7 milions d’euros en intervencions al Pas de la casa aquest any

Jordi Rich, conseller d’Obres Públiques i Urbanisme d’Encamp, diu que abans de final de mandat s’haurà començat i gairebé acabat la primera fase de la intervenció a les avingudes i defensa les successives inversions que el comú ha fet al Pas de la Casa.



Com a conseller de la majoria, com valora aquests poc més de dos anys de mandat?

Han estat dos anys difícils d’ar­rencar. Cada vegada les normatives són una mica més dures. Tot i així, sortim d’una època de crisi, comencem a veure brots verds i estem en un moment de poder preparar projectes per ajudar a embellir la