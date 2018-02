Disputa entre l'hotel Eureka i el comú per una restricció circulatòria

El propietari protesta perquè diu que fins diumenge els autocars descarregaven els turistes a l’entrada de l’establiment

El propietari de l’hotel Eureka, Andreu Cachafeiro, va manifestar ahir la seva indignació amb el comú d’Escaldes perquè, segons va assegurar, “des de diumenge” els autocars que porten turistes al seu hotel no poden passar per l’avinguda Carlemany i, per tant, estacionar a l’entrada de l’establiment per descarregar. L’ entrada de l’hotel de Cachafeiro està situada en un carreró sense sortida, en una altura del carrer que és per a vianants. Per accedir al car­rer on els autocars s’aturaven a descarregar cal passar per l’avinguda Carlemany, una maniobra que està restrigida des de Nadal.

El propietari va assegurar que “diumenge ens

