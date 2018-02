“El pla d'inversions és molt ambiciós i donarà valor a la parròquia”

El pressupost per al 2018 permetrà finançar la primera fase del pàrquing de l’Obac, l’embelliment de Vivand o la sala de vetlla.

La consellera de Finances destaca la política econòmica que ha seguit la corporació i que ha permès presentar uns pressupostos molt ambiciosos. Es planteja prendre’s un descans al final del mandat.



Van presentar uns pressupostos per al 2018 amb unes xifres molt positives.

És dels que estem més satisfets. Tindrem un pressupost que ascendeix pràcticament als 30 milions d’euros i això que veníem d’uns ingressos de 18 milions, no fa tants anys, així que hem fet un gran esforç per sanejar els comptes i ampliar la inversió.



Com desglossaria aquest pressupost?

Són 30 milions en total, 17,8 dels quals estan destinats a les despeses