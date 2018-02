“Ja en portem dos, d'ossos!”

És una cita fixa de dilluns de Carnaval a Encamp: una representació que va recuperar-se als anys cinquanta i que un any més no ha esquivat un punyent repàs satíric a l’actualitat. Dallaires, caçadors i altres personatges com la Fregona van entretenir un nombrós públic.