Judici a les retallades

Les polítiques d’austeritat del comú encampadà van ser víctimes de la duresa del ‘Judici de contrabandistes’ que es va celebrar ahir a la plaça dels Arínsols i que també van abordar el ‘cas BPA’, els sindicalistes i fins i tot Catalunya, l’article 155 i Carles Puigdemont.

Un any més, la plaça dels Arínsols d’Encamp es va omplir ahir de gent que no es va voler perdre un dels actes més populars del carnestoltes d’Encamp, El judici dels contrabandistes. Davant l’atenció de centenars de persones, el jutge es va disposar a escoltar el fiscal i l’advocat dels pobres, que van arribar a la plaça després de ser enxampats per la policia. Com sempre, els temes d’actualitat tractats amb el particular to humorístic del jovent de la parròquia encampadana van centrar el contingut de l’espectacle.

Enguany, el judici del cas BPA, les retallades del comú d’Encamp envers el poble