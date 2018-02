Un Carnaval gelat

La rua interescolar de Santa Coloma es va endarrerir a causa del fred que feia ahir al matí. Més d’un miler d’alumnes dels quatre centres, dels padrins de la casa Pairal Quim Dolsa i de l’escola Especial de Meritxell, van poder gaudir, al final, d’una gran jornada.

Tot estava preparat perquè a les 10 hores comencés la rua interescolar de Carnaval a l’avinguda d’Enclar. Els infants estaven disfressats, els músics, llestos per començar a tocar els tambors, els pares i padrins, expectants per fotografiar els seus fills i nets, i els professors, entregats a fer d’aquest dia un dels més feliços per a ells. El problema és que ningú havia comptat amb un factor aliè que va impedir la sortida de la rua a l’hora establerta: el fred. La baixíssima temperatura que va fer ahir, va obligar a endarrerir gairebé una hora la sortida de l’esdeveniment. La