Ordino llança una campanya per batejar el nou edifici cultural

Les propostes de nom es poden fer a través de la pàgina web del comú

El comú d’Ordino ha iniciat una campanya per tal d’escollir un nom per al nou centre cultural que acollirà l’edifici de les Escoles Velles, ara en procés de reforma. El nou espai reagruparà els serveis culturals de la parròquia: l’escola d’art, anomenada La Capsa, la biblioteca i les oficines del departament de Cultura. La corporació preveu que la reforma estigui enllestida a principis del proper curs escolar, durant el mes de setembre, perquè coincideixi amb l’inici de les classes. Tal i com van recordar des de la corporació, es tracta d’un edifici emblemàtic, catalogat per patrimoni per la seva arquitectura

#1 Despilfarro

(10/02/18 07:55)