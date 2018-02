'Interviú' satíric

S’acosta Carnestoltes i a Encamp és el moment de donar un repàs diferent a l’actualitat amb El Diari de Carnaval que anualment edita la comissió de festes. El tancament de la revista espanyola Interviú ha encès enguany la màquina d’idees i la portada la protagonitza un fotomuntatge de Jordi Troguet i Maribel Lafoz, consellers liberals a la minoria, sota el títol 50 sombras de Maribel y Troguet. Ahir, la minoria havia convocat en roda de premsa els mitjans per la polèmica sobre Intueri, i la conya no va passar desapercebuda pel mateix Troguet, que no va dubtar a mostrar tot