La minoria critica que no se li deixi fer ús d'una sala comunal

Jordi Torres afirma que l’espai només es fa servir per a actes institucionals

El Partit Socialdemòcrata + Independents (PS+I) i Liberals + Independents (Ld’A+I), a la minoria encampadana, van criticar ahir que la majoria no els permeti utilitzar una sala del comú per comparèixer en roda de premsa. “Hem fet la sol·licitud, se’ns ha denegat i no ho hem entès, no té cap sentit perquè com a consellers també representem la ciutadania”, va exposar el conseller del PS+I Joan Sans. La convocatòria de premsa de la minoria es farà finalment avui a les portes del comú i Sans assegura que s’hi donaran nous detalls de la polèmica adjudicació del pla de dinamització comercial,