L'oposició denuncia que el comú va fer el pla de dinamització per ajustar-lo a l'oferta d'una empresa

Els consellers del PS i Liberals al comú d'Encamp han exposat avui més motius per denunciar l'adjudicació irregular del pla de dinamització que reclamen que sigui anul·lada en la reunió de la junta de Govern de dilluns vinent, segons han exposat en la compareixença conjunta que han fet a la porta de casa comuna, denunciant que la majoria no els ha permés fer servir la sala de premsa. Joan Sans ha explicat que l'anàlisi de la documentació els ha permés esbrinar que "l'oferta a la qual s'ha adjudicat el treball és del mes d'octubre" i no va ser fins al 6 de desembre quan la "comissió encarregada de la reactivació econòmica proposa l'estratègia per treballar en un pla de dinamització" que porta a la contractació d'Intueri, segons una decisió adoptada a finals de desembre.

El conseller socialdemòcrata ha remarcat que "s'encarrega que la comissió dibuixi unes línies estratègiques quan la proposta de l'empresa ja estava feta" i ha assegurat que tenen "tots els indicis per pensar que ha estat una teatralització per fer l'adjudicació a aquesta empresa de forma directar i saltant-se la normativa". La liberal Maribel Lafoz ha entenen que "tot passa per un tema de respecte a la normativa administrativa i volem pensar que la cosa quedarà aquí" i ha afegit que "veig més un interès polític al darrere que un interès personal".