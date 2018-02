El comú ratifica Mònica López Cámara com a nova directora del Palau de Gel

El comú de Canillo va ratificar ahir, en sessió ordinària, Mònica López Cámara com a nova directora-gerent del Complex esportiu i social del Palau de Gel d’Andorra en substitució de Francesc Oriol. López Cámara té experiència en el món de l’esport i va ser presidenta de la Federació Andorrana d’Esports de Gel.

L’objectiu, segons va expressar el cònsol menor canillenc, David Palmitjavila, és donar “continuïtat” a la recuperació econòmica de l’equipament i consolidar-lo com un espai més, tant de la par­ròquia com del país. “A demanda del compromís que teníem amb Francesc Oriol hi ha hagut una transició amb la màxima