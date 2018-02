Salut no té cap demanda per explotar la font d'Arinsal

El ministeri de Salut no té encara cap demanda oficial per explotar la font d’Arinsal, segons van afirmar ahir des de Govern.

L’empresari rus Ilya Rouss i el seu soci Anton Yarashuk, tots dos residents al país, han comprat Aigües d’Arinsal, tal com va avançar el Diari dilluns. Ambdós tenen la intenció d’invertir en maquinària i tecnologia per assegurar la qualitat del producte i exportar a països com els Emirats Àrabs, i sostenen que l’episodi de contaminació del 2016 va ser “un error humà” que es podia evitar. A més, Rouss aposta per la col·locació de càmeres a la infraestructura de

#1 FrancAnd

(07/02/18 08:39)