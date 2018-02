PS+I denuncia el procediment per triar el director de Capesa

Cèlia Vendrell creu que l’elecció d’Eduard López va ser poc transparent

La consellera del PS+I al comú d’Escaldes-Engordany Cèlia Vendrell va denunciar ahir l’elecció “sense transparència” del director de la Companyia d’Aigües Potables de la parròquia (Capesa). Vendrell va lamentar que el fins fa poc president del consell d’administració, Eduard López, s’autoassignés el càrrec de director tècnic. “No estic dient que el senyor López estigui capacitat o no per fer la tasca, però com a mínim de transparència en la seva nominació no n’hi ha hagut”, va dir.

Si bé la consellera del PS+I va recordar que l’empresa és privada (el comú ostenta només un 6% de les accions) i per tant

