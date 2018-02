“L'ideal seria que al Clot d'Emprivat no s'hi fes res, però això és somiar”

Destaca que la zona canviarà, que els propietaris són els que ho decidiran i aposta per Caldea com a seu del Casino. També demana ampliar el pla Engega i desenvolupar les energies verdes

El conseller de Medi Ambient d’Escaldes defensa la política sostenible de la corporació i destaca l’eliminació dels productes fitosanitaris i el projecte de crear un camí verd fins a Engolasters.



Els departaments de Medi Ambient estan guanyant pes polític. Se senten més valorats?

A Escaldes la política mediambiental és molt important. Tenim projectes destacats, com ara l’eliminació dels productes fitosanitaris que s’utilitzaven per regar els jardins de la parròquia. Projectes recents com el de neteja dels boscos i futurs com ara aconseguir pujar fins a Engolasters sense trepitjar l’asfalt.



Amb tants projectes, diria que el departament està ben finançat o caldria destinar-hi més

