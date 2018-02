Mig centenar de persones van aplegar-se ahir a la plaça de l’església de Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany per celebrar la subhasta dels encants de Sant Antoni.

Cap de setmana. Les avingudes Meritxell i Carlemany, com sempre, s’omplen de turistes que, carregats amb bosses de roba i perfums, sovint redueixen Andorra a les dues vies més comercials del país. Ahir al matí, però, gairebé al final de Carlemany, mig centenar de persones van aplegar-se a la plaça de l’església de Sant Pere Màrtir per reivindicar un costum centenari a la parròquia d’Escaldes-Engordany, els encants de Sant Antoni. “El món està canviant, però afortunadament tenim jovent que encara creu en les tradicions, en les les arrels del poble”, va afirmar Antoni Vidal tot just quan va acabar una