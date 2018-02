Pintar la neu

Mig centenar de nens d’entre tres i vuit anys van gaudir ahir d’un matí diferent a les pistes d’esquí de Grau Roig. Envoltats de neu, els més petits van pintar els seus propis quadres amb l’ajuda dels professionals del Museu Carmen Thyssen Andorra.

Aconseguir arribar pot ser complicat, els més despistats han de parar per posar les cadenes i els més preparats poden veure’s sorpresos per un vent carregat de pols blanca. Marxar, però, és encara més difícil. Grau Roig és, sens dubte, un dels sectors més idíl·lics del domini de Grandvalira. De fet, és l’únic que no té nucli residencial i els seus paisatges fan les delícies d’uns visitants que, carregats amb els seus esquís, omplen les pistes i el bar des de primera hora. Ahir, però, el matí a la neu va ser diferent, sobretot, per als més petits. I és