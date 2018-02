Neix la primera associació a favor dels refugiats a Andorra

Obrim-los, Obrim-les reclama la creació de la llei del dret d’asil

Actualitzada 04/02/2018 a les 07:09

Carlos Gallardo Andorra la Vella

“Volem ser un punt de referència al país en matèria de refugiats per a totes aquelles persones que estiguin sensibilitzades i interessades en el tema i hi vulguin dir la seva”, va dir Emma Riba, una de les promotores de la primera associació en defensa de les persones refugiades a Andorra. La plataforma Obrim-los, Obrim-les va constituir-se ahir com a associació en una assemblea oberta que es va celebrar al centre cultural la Llacuna de la capital.

Riba va explicar al Diari que la idea va sorgir “el setembre del 2017, després de les Jornades solidàries amb les persones refugiades que vam organitzar entre quatre amics. L’èxit de l’activitat va fer que ens plantegéssim crear una associació que avui s’ha fet realitat amb l’aprovació dels estatuts”. A partir d’ara, va assenyalar Riba, “treballarem per fer realitat la segona edició de les Jornades solidàries, per la promoció de l’associació i per recaptar fons per a les ONG que treballen cada dia amb refugiats a través d’iniciatives com ara el calendari solidari del 2018, que ja tenim a la venda per cinc euros”. Des d’Obrim-los, Obrim-les reclamen al Govern la redacció de la llei del dret d’asil, “inexistent a hores d’ara en un país com Andorra”, per aconseguir que els refugiats que vinguin “ho facin amb les condicions i amb tota la dignitat que mereixen”, va apuntar la impulsora de l’associació.

En aquest sentit, insten l’executiu que compleixi el compromís que va fer públic ara fa dos anys quan va anunciar que acolliria vint persones refugiades. “Encara no han arribat i demanem a Govern que ho faci realitat”, va concloure Riba.

