La mitjana és del 92% i la patronal espera ocupacions similars durant el pont de Carnaval

L’ocupació hotelera durant el cap de setmana (les nits d’ahir i d’avui) fregarà el “ple total” o el “ple tècnic”, segons les dades que els establiments associats a la Unió Hotelera (UHA) han fet arribat a l’entitat. Segons va explicar al Diari el president de la UHA, Manel Ara, l’ocupació mitjana a Andorra se situarà aquest cap de setmana en el 92%. Sis de les set parròquies superaran el 90% d’ocupació i només Ordino se situarà per sobre d’aquest percentatge, ja que les reserves arriben només al 72%. “Ordino, a l’hivern, és una parròquia on tradicionalment no es donen unes

#1 Mal temps

(03/02/18 08:42)