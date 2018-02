Els padrins arriben a Lalín i ja esperen la Feira do Cocido

La ciutat gallega els acull fins dilluns i visitaran Santiago de Compostel·la

Els 31 padrins que van guanyar el sorteig per viatjar de l’1 al 5 de febrer a la ciutat agermanada de Lalín ja són a la localitat gallega, tot esperant gaudir de la gastronomia, el paisatge i les activitats preparades. En aquest sentit, un dels elements més llaminers serà la visita a la Feira do Cocido. Per fer-la possible, la ciutat gallega cobreix la despesa d’estada i el comú, el del trajecte, així que els padrins podran gaudir de les vacances o visitar Santiago de Compostel·la, entre altres ofertes.

La trobada se celebra en el marc dels actes d’agermanament dels dos