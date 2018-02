La minoria critica la nova injecció de diners del comú a Naturlandia

El conseller d’UL sosté que el problema a Camprabassa “és polític” perquè “no se sap què s’hi està gastant i no hi ha una gestió de projectes”

El conseller a la minoria d’Unió Laurediana (UL) Joan Albert Far­ré es mostra molt crític que el comú de Sant Julià injecti un milió més d’euros a Naturlandia el 2018 “sense donar prou informació” per saber “per què s’utilitzaran exactament aquests diners”, si, per exemple, s’han previst segons el dèficit que es creu que hi haurà o serviran exclusivament per eixugar deute. Farré assegura que “el problema és que no se sap què s’hi està gastant i no hi ha una gestió de projectes”, i que el sentiment de l’oposició és “d’impotència” per “l’obscurantisme” i “la manca de transparència” de

#3 Sr Farré.... té molt sentit de l'humor!!!

(02/02/18 12:29)



#2 soc tonto

(02/02/18 08:42)



#1 Mercè

(02/02/18 07:20)