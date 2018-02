Unió Laurediana, a la minoria, critica que Camprabassa hagi facturat menys del previst en el tancament de comptes del 2016

El comú de Sant Julià de Lòria injectarà enguany un milió d’euros més a Naturlandia “per al retorn del deute i pagament d’interessos”, segons va assegurar ahir el cònsol major, Josep Miquel Vila. La xifra, que el cònsol creu que podria acabar sent lleugerament inferior, queda reflectida al pressupost de la corporació per al 2018, que ahir es va aprovar amb el vot en contra dels consellers a la minoria d’Unió Laurediana. El pressupost projecta ingressos per valor de 12.744.110 euros i un total de despeses de 12.742.608 euros, amb una inversió real d’1.161.900 euros. “També lamentem que sigui una

