El retorn del conseller que estava de baixa ha comportat que diferents treballadors rebessin advertències per les queixes que hi va haver durant el muntatge de les fires

La majoria comunal de Sant Julià ha canviat de posicionament i ha acabat posant-se a favor de Joan Vidal en les polèmiques que va mantenir amb diferents treballadors durant el muntatge de les fires. El suport a Vidal s’ha explicitat en advertències formals a diferents treballadors per una suposada insubordinació, segons van apuntar fonts de la majoria al comú. Aquest posicionament no és compartit per tots els membres de la candidatura guanyadora que governa Sant Julià perquè es recorda que després dels incidents de les fires el cònsol i el seu nucli dur va defensar els treballadors que s’havien queixat.

